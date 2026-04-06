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Penthäuser in Samana, Dominikanische Republik

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Penthouse 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Penthouse 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
🌊 Luxus-Strand Penthouse mit Dachterrasse Jacuzzi – 50m vom Strand – Las TerrenasPreis: USD …
$600,000
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Immobilienangaben in Samana, Dominikanische Republik

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