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Wohnimmobilien in Puerto Plata, Dominikanische Republik

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Haus in Sosua, Dominikanische Republik
Haus
Sosua, Dominikanische Republik
$535,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
$470,000
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TekceTekce
Haus in Sosua, Dominikanische Republik
Haus
Sosua, Dominikanische Republik
$327,900
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Villa in Cabarete, Dominikanische Republik
Villa
Cabarete, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Cabarete, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Di…
$10,90M
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Haus in Sosua, Dominikanische Republik
Haus
Sosua, Dominikanische Republik
$599,000
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Haus in Sosua, Dominikanische Republik
Haus
Sosua, Dominikanische Republik
Villa Harmony ist ein geräumiger, 3-Zimmer-Plan, der private, getrennte Schlafzimmer und dre…
$439,900
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 375 m²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Haus in Sosua, Dominikanische Republik
Haus
Sosua, Dominikanische Republik
$799,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Dieses charmante Familienhaus und Mietobjekt verfügt über ein gut gestaltetes Layout mit ger…
$450,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Sosúa, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Diese…
$5,50M
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
3. Stock, 3 Schlafzimmer, 3,5 Bäder, 200 m2 Bau, Meerblick von Balkon, Möglichkeit, es in ei…
$515,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 052 m²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cabarete, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cabarete, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
Exklusive Premium Penthouse, erste Linie zum Meer, spektakuläre Meerblick. Brandneues und mo…
$1,10M
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
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Sosua, Dominikanische Republik
$278,000
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Puerto Plata, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Amenities: 1-2 bedrooms 1-2 bathrooms Living room Dining room Kitchen Swimming pool  Gym Two…
$130,050
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
$950,000
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Villa in Sosua, Dominikanische Republik
Villa
Sosua, Dominikanische Republik
Unglaubliche Villa auf sehr großem Grundstück, mit Meerblick, gated Gemeinde in Sosua, walik…
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
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Sosua, Dominikanische Republik
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Cabarete, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Di…
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Wohnung in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung
Sosua, Dominikanische Republik
Dieses 4-Zimmer-Penthouse bietet einen Balkon im Erdgeschoss und das Sonnendach im zweiten S…
$1,10M
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Villa in Altamira, Dominikanische Republik
Villa
Altamira, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Luxury villa in Cupey , Puerto Plata furnished It is a country house built in wood behind t…
$45,00M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
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Haus in Cabarete, Dominikanische Republik
Haus
Cabarete, Dominikanische Republik
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Cabarete, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Di…
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Immobilienangaben in Puerto Plata, Dominikanische Republik

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