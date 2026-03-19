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MR

Russland, Moskau
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5 Monate
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www.mr-group.ru/private
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Über den Entwickler

MR Private ist eine Galerie von deluxe-class kollektivierbaren Eigenschaften, wo jedes Projekt ein ausgeprägtes Kunstwerk ist. Diese Residenzen stellen das Wunder des modernen Luxus und Komfort dar. Sie bieten ein einzigartiges Gefühl der Privatsphäre im Herzen von Moskau, mit einem exklusiven, intimen Format und einer maßgeschneiderten Architektur. Diese Kombination von Vorteilen – ergänzt durch aufmerksamen Concierge-Service und eine Gemeinschaft gleichgesinnter Bewohner – macht MR Private Projekte wirklich außergewöhnlich. Die Mission von MR Private besteht darin, zukünftige Wohnräume mit einem tiefen Respekt für das Erbe und sorgfältige Aufmerksamkeit auf jedes Detail zu gestalten.

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Wohngebäude One
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Moskau, Russland
von
$625,002
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 90
Fläche 33–110 m²
180 Immobilienobjekte 180
Der neue Premium Wohnkomplex ONE befindet sich im Herzen des Geschäftslebens Russlands – Moskau-Stadt, ein Symbol für moderne Energie, Ehrgeiz und ein Magnet für die weltweit führenden Unternehmen und Investoren. ONE genießt eine unvergleichliche Lage in der Nähe von Schlüsseltransport-Arter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.7 – 66.6
592,453 – 1,10M
Wohnung 2 zimmer
67.1 – 93.4
1,01M – 1,48M
Wohnung 3 zimmer
97.1 – 109.9
1,57M – 1,74M
Bauherr
MR
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Bauherr
MR
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English, Русский
Wohngebäude CLOS 17
Wohngebäude CLOS 17
Wohngebäude CLOS 17
Wohngebäude CLOS 17
Wohngebäude CLOS 17
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Wohngebäude CLOS 17
Moskau, Russland
von
$2,92M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 97–218 m²
17 Immobilienobjekte 17
Clos 17 ist das perfekte Familienhaus, auf einer ruhigen Straße in der historischen Starovagankovsky Lane, nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. Es bietet exklusive Residenzen und Penthouses für diejenigen, die absolute Privatsphäre schätzen, eine ausgezeichnete Gemeinschaft und Leben umge…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
96.9 – 105.9
2,77M – 3,85M
Wohnung 2 zimmer
152.6 – 153.5
4,18M – 5,40M
Wohnung 3 zimmer
217.7
6,10M – 7,79M
Bauherr
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Bauherr
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Wohngebäude LUCE
Wohngebäude LUCE
Wohngebäude LUCE
Wohngebäude LUCE
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Wohngebäude LUCE
Moskau, Russland
von
$2,61M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 78–303 m²
27 Immobilienobjekte 27
Zu verkaufen: 2 Zimmerwohnung, 144.57 m2, befindet sich auf der 2 Etage der Familie Luce Residenz. Luce ist eine luxuriöse Residenz im Herzen des historischen Moskaus, nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. Es umfasst 43 Apartments und 3 geräumige Penthouses für diejenigen, die Privatsphär…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.3 – 96.6
2,48M – 3,40M
Wohnung 2 zimmer
142.4 – 170.9
4,24M – 6,01M
Wohnung 3 zimmer
194.0 – 296.1
5,92M – 9,00M
Wohnung 4 zimmer
257.8 – 302.6
9,22M – 14,43M
Bauherr
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von
$2,46M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 61–265 m²
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Heatherwick Studio und Paris Classical Architecture bringen ihr unermessliches Talent zur Aufgabe, das einmal war – und wird bald wieder sein – Moskaus wünschenswertste Nachbarschaft wieder aufzubauen. Die Architektur erfindet das Erbe, indem sie es wagte, sich lange, historische Fassaden mi…
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Fläche, m²
Kosten, USD
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60.8 – 152.9
2,33M – 10,90M
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 190.8
3,73M – 10,47M
Wohnung 3 zimmer
164.1 – 241.9
5,56M – 12,20M
Wohnung 4 zimmer
264.3 – 265.0
9,48M – 10,08M
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Wohngebäude Forum
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Moskau, Russland
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$1,93M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Fläche 73–176 m²
17 Immobilienobjekte 17
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 121,21 m2 im 5. Stock ist ab sofort vom Entwickler MR Private erhältlich. FORDERUNG Club House ist das architektonische Wahrzeichen des Tsvetnoy Boulevard. Seine mutige Architektur ist das Werk des Avantgardebüros "Tsymaylo, Lyashenko & Partn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.4 – 73.5
1,83M – 1,89M
Wohnung 2 zimmer
86.6 – 145.9
2,04M – 4,32M
Wohnung 3 zimmer
148.6 – 176.3
3,80M – 5,43M
Bauherr
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