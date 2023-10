Two-storey villa with a garden and a garage, Dali, Cyprus

Kapparis, Cyprus

von €148,000

Das Projekt besteht aus sechs Wohnblöcken, die ein Gefühl der Privatsphäre bieten. Die 64 Wohnungen bieten Meerblick oder Blick auf den Gemeinschaftspool. Es gibt auch Penthäuser mit privaten Pools und Apartments mit privaten Gärten. Die Apartments wurden entwickelt, um das Gefühl eines Sommerresorts zu vermitteln. Sie zeichnen sich durch Minimalismus, klare Linien und hochwertige Materialien aus. Die geräumigen öffentlichen Bereiche schaffen ein Gefühl der Offenheit für die Bewohner und machen das Projekt nicht nur zu einem Urlaubsziel, sondern auch zu einem idealen Ort für ein dauerhaftes Leben. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Apartments befinden sich in Protaras, ganz in der Nähe der Stadt Paralimni, aber auch ganz in der Nähe des Stadtteils Kapparis. Dies ist eines der beliebtesten Viertel in Protaras, das das ganze Jahr über aktiv ist und Dutzende von Annehmlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Das Projekt befindet sich auf einem Hügel mit freiem Blick auf Famagusta und Kapparis. Es ist auch nur eine kurze Fahrt von den besten Stränden Zyperns entfernt.