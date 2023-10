Apesia, Cyprus

von €1,84M

Die Investition in ein Strandgrundstück in Limassol kann eine Vielzahl von Vorteilen bieten. Diese Apartments bieten eine einzigartige und atemberaubende Darstellung der zeitgenössischen mediterranen Architektur und bieten den Bewohnern ein Zufluchtsort, das Luxus und Entspannung ausstrahlt. Mit weit verglasten Fassaden strömt natürliches Licht in die Apartments und bietet einen atemberaubenden Panoramablick. Dieses intelligente Design maximiert den Raumsinn und schafft eine einladende und ästhetisch ansprechende Umgebung, die sowohl praktisch als auch funktional ist. Die raffinierten Open-Plan-Layouts bieten die perfekte Plattform für die Anpassung, sodass die Bewohner den Raum zu ihrem eigenen machen können. Neben dem beeindruckenden Innendesign werden die Apartments mit privaten Balkonen ergänzt, die einen perfekten Ort bieten, um sich in der warmen Sonne des Mittelmeers zu sonnen und das lebendige Ambiente der Küste zu genießen. Diese zusätzliche Schicht an Luxus und Komfort für diese bereits außergewöhnlichen Eigenschaften bietet ein einzigartiges und äußerst begehrenswertes Wohnerlebnis. Die Investition in ein Strandgrundstück in Limassol bietet einfachen Zugang zu wunderschönen Stränden, spektakulären Meerblick und eine entspannte Lebensweise. Die Apartments befinden sich auch in der Nähe vieler Annehmlichkeiten, darunter Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten. Der Besitz einer Strandimmobilie in Limassol ist nicht nur eine hervorragende Investitionsmöglichkeit, sondern kann auch eine lukrative Quelle für Mieteinnahmen darstellen. Die Gegend ist bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt, was zu einer konstant hohen Nachfrage nach solchen Immobilien führt. Bitte beachten Sie, dass die Mehrwertsteuer nicht im Preis enthalten ist.