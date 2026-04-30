Wohnkomplex Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Kambodscha.

1+1 Wohnungen in Time Square 9 (TS 9): von USD 88.000 mit einem 10% Rabatt.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) in Phnom Penh: luxuriöse Apartments im Great Gatsby Stil – eine Investition in die Zukunft!

Entdecken Sie eine neue Ära des Luxus in der Hauptstadt Kambodschas! Im prestigeträchtigen Stadtteil BKK1 hat der Verkauf von Wohnungen im Skyscraper Time Square 9 begonnen – ein von der Ästhetik des Großen Gatsby inspiriertes Projekt. Das ist das neunte Projekt des Marktführers Megakim World Corp., das einen neuen Lebensstandard in Phnom Penh einstellt.

Warum ist Time Square 9 (TS 9) eine einzigartige Gelegenheit?

Zuverlässiger Entwickler: Megakim World Corp. 2024 als bester Kondominiumentwickler in Kambodscha anerkannt.

Vorzügliche Lage: BKK1 Bezirk – das diplomatische und geschäftliche Zentrum von Phnom Penh.

Profitable Investition: erwarteter Mietertrag von 8-10% pro Jahr.

Vorverkaufsbedingungen: Zinsfreie Raten und attraktive Startpreise.

Ausländisches Eigentum: Freehold (Vollbesitz) basierend auf strata Titel.

Ideale Lage: alles in der Nähe

Time Square 9 befindet sich in St. 278

BKK1 ist Phnom Penhs prestigeträchtigster Bezirk, zu Hause zu:

Botschaften

Top Restaurants und Boutiquen

Internationale Schulen

Geschäftszentren

Einzigartiges "Gatsby Era" Konzept

Das Projekt ist inspiriert von der Ästhetik des Romans und Films "The Great Gatsby". Die Art Deco-Architektur und das Interieur werden Sie zum Luxus und Glamour der 1920er Jahre transportieren.

Projekteigenschaften

Höhe: 39 Etagen

Anzahl der Wohnungen: 600

Wohnungstypen: 1 bis 4 Schlafzimmer

Fläche: 60 m2 bis 190 m2

Baubeginn: Sommer 2026

Abschlussdatum: Geschätzt 2029

Luxuriöse Infrastruktur und Dienstleistungen

Genießen Sie Premium-Leben, ohne den Komplex zu verlassen:

Dach: Panorama-Pool und Sky Bar mit Stadtblick

Wellnessbereich: Modernes Fitnesscenter und Spa

Für die ganze Familie: Kinderspielplätze und Ruhebereiche

Arbeit und Spiel: Coworking Space und Heimkino

Premium-Service: Professionelles Fünf-Sterne-Management-Unternehmen

Investitionsbedingungen (Pre-Sale)

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, in das Projekt Early Stages einzusteigen:

Preis: ab 1.500 USD pro m2 bei Start

Anzahlung: 20%

Der Restbetrag wird über 4 Jahre in halbjährlichen Raten (6% des Restbetrags) fällig.

Für wen ist Time Square 9 (TS 9) geeignet?

Investoren: Hochvermietungsrendite (8-10% pro Jahr) und Kapitalisierungswachstum bis zur Lieferzeit

Geschäftsleute: Vorzügliche Wohnimmobilien in der Nähe von Geschäftszentren und internationalen Schulen

Wer einen Umzug plant: Möglichkeit, volles Eigentum zu erwerben (Freehold) und leben in Phnom Penhs renommiertesten Bezirk

Luxusliebhaber: Die Great Gatsby Atmosphäre, Art Deco Stil und Premium-Service.

Buchen Sie jetzt Ihre Wohnung am Time Square 9 (TS 9)!

Die Anzahl der Wohnungen ist begrenzt – die besten Lose werden zuerst aufgeschnappt. Werden Sie der Besitzer einer Art Deco Wohnung im Herzen von Phnom Penh!

Was Sie bekommen:

Eine hohe Ertragsinvestition

Premium-Gehäuse von einem zuverlässigen Entwickler

Lage im renommierten Stadtteil BKK1

Fünf-Sterne-Hoteleinrichtungen

Möglichkeit zu besitzen Eigentum in Kambodscha outright

Rufen Sie uns jetzt an oder schicken Sie uns eine E-Mail – wir beantworten alle Ihre Fragen, bieten eine detaillierte Preisliste und helfen Ihnen, Ihre Wohnung auf den günstigsten Bedingungen zu reservieren!

Wir bieten auch eine große Auswahl an Anlageimmobilien in den Malediven, der Türkei, Batumi, Zanzibar, Thailand und Bali, verwaltet von Hotelbetreibern Radisson & Windham!