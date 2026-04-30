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Wohnkomplex Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Kambodscha
von
$88,000
BTC
1.0467425
ETH
54.8642487
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87 004.2365131
* Der Preis dient als Referenz
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ID: 35235
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Kambodscha.

1+1 Wohnungen in Time Square 9 (TS 9): von USD 88.000 mit einem 10% Rabatt.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) in Phnom Penh: luxuriöse Apartments im Great Gatsby Stil – eine Investition in die Zukunft!

Entdecken Sie eine neue Ära des Luxus in der Hauptstadt Kambodschas! Im prestigeträchtigen Stadtteil BKK1 hat der Verkauf von Wohnungen im Skyscraper Time Square 9 begonnen – ein von der Ästhetik des Großen Gatsby inspiriertes Projekt. Das ist das neunte Projekt des Marktführers Megakim World Corp., das einen neuen Lebensstandard in Phnom Penh einstellt.

Warum ist Time Square 9 (TS 9) eine einzigartige Gelegenheit?

Zuverlässiger Entwickler: Megakim World Corp. 2024 als bester Kondominiumentwickler in Kambodscha anerkannt.
Vorzügliche Lage: BKK1 Bezirk – das diplomatische und geschäftliche Zentrum von Phnom Penh.
Profitable Investition: erwarteter Mietertrag von 8-10% pro Jahr.
Vorverkaufsbedingungen: Zinsfreie Raten und attraktive Startpreise.
Ausländisches Eigentum: Freehold (Vollbesitz) basierend auf strata Titel.

Ideale Lage: alles in der Nähe

Time Square 9 befindet sich in St. 278

BKK1 ist Phnom Penhs prestigeträchtigster Bezirk, zu Hause zu:

  • Botschaften
  • Top Restaurants und Boutiquen
  • Internationale Schulen
  • Geschäftszentren

Einzigartiges "Gatsby Era" Konzept

Das Projekt ist inspiriert von der Ästhetik des Romans und Films "The Great Gatsby". Die Art Deco-Architektur und das Interieur werden Sie zum Luxus und Glamour der 1920er Jahre transportieren.

Projekteigenschaften

  • Höhe: 39 Etagen
  • Anzahl der Wohnungen: 600
  • Wohnungstypen: 1 bis 4 Schlafzimmer
  • Fläche: 60 m2 bis 190 m2
  • Baubeginn: Sommer 2026
  • Abschlussdatum: Geschätzt 2029

Luxuriöse Infrastruktur und Dienstleistungen

Genießen Sie Premium-Leben, ohne den Komplex zu verlassen:

  • Dach: Panorama-Pool und Sky Bar mit Stadtblick
  • Wellnessbereich: Modernes Fitnesscenter und Spa
  • Für die ganze Familie: Kinderspielplätze und Ruhebereiche
  • Arbeit und Spiel: Coworking Space und Heimkino
  • Premium-Service: Professionelles Fünf-Sterne-Management-Unternehmen

Investitionsbedingungen (Pre-Sale)

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, in das Projekt Early Stages einzusteigen:

  • Preis: ab 1.500 USD pro m2 bei Start
  • Anzahlung: 20%
  • Der Restbetrag wird über 4 Jahre in halbjährlichen Raten (6% des Restbetrags) fällig.

Für wen ist Time Square 9 (TS 9) geeignet?

  • Investoren: Hochvermietungsrendite (8-10% pro Jahr) und Kapitalisierungswachstum bis zur Lieferzeit
  • Geschäftsleute: Vorzügliche Wohnimmobilien in der Nähe von Geschäftszentren und internationalen Schulen
  • Wer einen Umzug plant: Möglichkeit, volles Eigentum zu erwerben (Freehold) und leben in Phnom Penhs renommiertesten Bezirk
  • Luxusliebhaber: Die Great Gatsby Atmosphäre, Art Deco Stil und Premium-Service.

Buchen Sie jetzt Ihre Wohnung am Time Square 9 (TS 9)!

Die Anzahl der Wohnungen ist begrenzt – die besten Lose werden zuerst aufgeschnappt. Werden Sie der Besitzer einer Art Deco Wohnung im Herzen von Phnom Penh!

Was Sie bekommen:

  • Eine hohe Ertragsinvestition
  • Premium-Gehäuse von einem zuverlässigen Entwickler
  • Lage im renommierten Stadtteil BKK1
  • Fünf-Sterne-Hoteleinrichtungen
  • Möglichkeit zu besitzen Eigentum in Kambodscha outright

Rufen Sie uns jetzt an oder schicken Sie uns eine E-Mail – wir beantworten alle Ihre Fragen, bieten eine detaillierte Preisliste und helfen Ihnen, Ihre Wohnung auf den günstigsten Bedingungen zu reservieren!

Wir bieten auch eine große Auswahl an Anlageimmobilien in den Malediven, der Türkei, Batumi, Zanzibar, Thailand und Bali, verwaltet von Hotelbetreibern Radisson & Windham!

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Phnom Penh, Kambodscha

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