Aufenthalt LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

Sihanoukvilles LZ Meer View Premium ist eine 24-stöckige Luxus-Kondominium-Entwicklung durch das Team hinter den sehr erfolgreichen LZ Sea View Residences, bekannt für eine 100%-ige Mietbelegung.

Entwickelt für modernes Küstenleben bietet das Projekt einen raffinierten Lebensstil mit atemberaubendem Meerblick und Stadtblick in einem der am schnellsten wachsenden Reiseziele Kambodschas.

Projekt Höhepunkte

24-stöckiges Luxus-Kondominium

Weniger als 308 exklusive Residenzen

Erstklassige Lage in der Nähe von Restaurants, Einkaufszentren und Unterhaltungsbereichen

Panorama Meer und Skyline Blick

Starkes Investitionspotenzial in einem wachsenden Küstenmarkt

Premium Amenities

Boutique Lobby mit Concierge Service

24/7 Sicherheit und CCTV Überwachung

Privataufzüge mit hoher Geschwindigkeit

Sichere Parkplätze

Wäscherei- und Reinigungsdienstleistungen

Geschäfts- und Bürofläche vor Ort (1F–2F)

Lifestyle-Einrichtungen

Pickleball & Basketballplätze

Outdoor-Spielplatz & Indoor Kinderlounge

Familienfreundliche Erholungsräume

Ein neuer Maßstab für Luxusleben in Sihanoukville – kombiniert Komfort, Komfort und langfristigen Investitionswert.