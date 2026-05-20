Aufenthalt LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

Sihanoukvilles LZ Meer View Premium ist eine 24-stöckige Luxus-Kondominium-Entwicklung durch das Team hinter den sehr erfolgreichen LZ Sea View Residences, bekannt für eine 100%-ige Mietbelegung.
Entwickelt für modernes Küstenleben bietet das Projekt einen raffinierten Lebensstil mit atemberaubendem Meerblick und Stadtblick in einem der am schnellsten wachsenden Reiseziele Kambodschas.
Projekt Höhepunkte
Premium Amenities
Lifestyle-Einrichtungen
Ein neuer Maßstab für Luxusleben in Sihanoukville – kombiniert Komfort, Komfort und langfristigen Investitionswert.