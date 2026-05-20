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Aufenthalt LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

Sihanoukville, Kambodscha
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$65,480
von
$1,450/m²
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23
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ID: 36769
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Khaet Preah Sihanouk
  • Nachbarschaft
    Preah Sihanouk Municipality
  • Stadt
    Sihanoukville

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    34

Über den Komplex

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Sihanoukvilles LZ Meer View Premium ist eine 24-stöckige Luxus-Kondominium-Entwicklung durch das Team hinter den sehr erfolgreichen LZ Sea View Residences, bekannt für eine 100%-ige Mietbelegung.

Entwickelt für modernes Küstenleben bietet das Projekt einen raffinierten Lebensstil mit atemberaubendem Meerblick und Stadtblick in einem der am schnellsten wachsenden Reiseziele Kambodschas.

Projekt Höhepunkte

  • 24-stöckiges Luxus-Kondominium
  • Weniger als 308 exklusive Residenzen
  • Erstklassige Lage in der Nähe von Restaurants, Einkaufszentren und Unterhaltungsbereichen
  • Panorama Meer und Skyline Blick
  • Starkes Investitionspotenzial in einem wachsenden Küstenmarkt

Premium Amenities

  • Boutique Lobby mit Concierge Service
  • 24/7 Sicherheit und CCTV Überwachung
  • Privataufzüge mit hoher Geschwindigkeit
  • Sichere Parkplätze
  • Wäscherei- und Reinigungsdienstleistungen
  • Geschäfts- und Bürofläche vor Ort (1F–2F)

Lifestyle-Einrichtungen

  • Pickleball & Basketballplätze
  • Outdoor-Spielplatz & Indoor Kinderlounge
  • Familienfreundliche Erholungsräume

Ein neuer Maßstab für Luxusleben in Sihanoukville – kombiniert Komfort, Komfort und langfristigen Investitionswert.

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Sihanoukville, Kambodscha

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