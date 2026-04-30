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Wohnkomplex Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
von
$56,700
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ID: 35230
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Sen Sok
  • Dorf
    Sangkat Phnom Penh Thmei
  • Adresse
    Street 1974

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Zeit Schloss 11 - BKK3 | Phnom Penh | Kambodscha.

Apartments 1+1 in Time Castle 11 (TS 11): von 86.400 USD mit einem 10% Rabatt.

TS11: Starten Sie den Verkauf des Flaggschiff Skyscraper in BKK3 - gewinnbringend früh investieren!

Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard im Herzen der Hauptstadt - Time Castle 11 (TS 11) von Megakim World Corporation. Der moderne Wohnhimmler im dynamischen Stadtteil BKK3 vereint lokale Kultur und internationalen Lebensstil. Beteiligen Sie sich am Projekt auf der günstigsten Stufe!

Warum sollten Sie TS11 wählen?

  • Favorable Lage: BKK3 liegt neben dem renommierten BKK1, bietet aber attraktivere Preise - 1 Wohnung in BKK1 ≈ 2 Wohnungen in BKK3.
  • Hohes Investitionspotenzial: stabile Nachfrage nach Miete, begrenztes Angebot, Aussicht auf steigenden Wert.
  • Attraktivität für Expats: internationale Umwelt, entwickelte Infrastruktur.
  • Komfort für das Leben: eine Mischung aus lokaler Atmosphäre und globalen Standards.

Location.

Adresse: Straße 113, BKK3 (bei Straße 390).
In der Nähe der Anlage:

  • Internationale Restaurants
  • Boutique Café
  • Ferienwohnungen und Hotel
  • Geschäfts- und Handelszonen.

Time Castle 11 (TS 11)

  • Boden: 39 Stockwerke
  • Anzahl der Wohnungen: 390
  • Parkplatz: 2-6 Stockwerke
  • Fläche: 828 m2
  • Entwickler: Megakim World Corporation

Architekturkonzept

Time Castle 11 (TS 11) ist ein zeitgenössischer architektonischer Akzent von BKK3. Der Turm kombiniert strenge Geometrie und weiche Form. Die Fassade ist in Form eines "zweiten Leders" mit runden Lochelementen unterschiedlicher Durchmesser ausgeführt:
Exklusive Rooftop Zone Time Castle

Für Bewohner, ein einzigartiges Dachgebiet mit:

  • Sky Pool (Panoramic Pool im 39. Stock, der zur Sky Bridge führt)
  • Sky Gym
  • Sky Lounge
  • Sky Yard
  • Kinderzimmer
  • Pool Lounge
  • Insel

Wohnungstypen (7–39 Etagen) in Time Castle 11 (TS 11)

Funktionslayouts mit einem optimalen Verhältnis von Wohnfläche (Net) und Gesamtfläche (Gross):
1 Schlafzimmer:

  • D Typ: 38 m2 (Gross) | 28 m2 (Net) - ausverkauft!
  • C Typ: 45 m2 (Gross) | 33 m2 (Net) - die liquideste Option in Bezug auf Flächen- und Kostenbilanz
  • B Typ: 50 m2 (Gross) | 36 m2 (Net) - mehr Platz und mehr Mietscheck

2 Schlafzimmer:
2 Bett: 75 m2 (Gross) | 56 m2 (Net) - komfortables Format für Familien oder Langzeitmiete für Expats.

Time Castle 11 Investment Attraction (TS 11)

  • Hohe Nachfrage nach Miete in der Gegend
  • Begrenzte Lieferung von Eigentumswohnungen ähnlicher Klasse
  • Anbaufläche mit Aussicht auf den Immobilienwert
  • Attraktivität für expat tenants

Zahlungsbedingungen: bequeme Installation

Flexibler Zahlungsplan ermöglicht es Ihnen, die Last bequem zu verteilen, bis die Konstruktion abgeschlossen ist:

  • Buchung - 500 USD
  • Anzahlung - 20%
  • Folgezahlungen – 6 % alle sechs Monate (7 Zahlungen)
  • Endzahlung – 38% beim Empfang von Schlüsseln (zu Hause bereit)

Buchen Sie eine Ferienwohnung in Time Castle 11 (TS 11)

Time Castle 11 (TS 11) ist eine Balance zwischen Preis, Lage und Status. Die perfekte Wahl zum Leben und Investieren im Herzen der Hauptstadt.

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns jetzt - wir helfen Ihnen, die beste Option für Wohnungen zu wählen und Ihnen mehr über die Kaufbedingungen zu erzählen!
Auch zu verkaufen ist eine große Auswahl an Immobilien für Investitionsländer - Malediven, Türkei, Batumi, Zanzibar, Thailand, Bali unter der Leitung von Hotelbetreibern Radisson & Windham!

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Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha

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