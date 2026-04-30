Wohnkomplex Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Zeit Schloss 11 - BKK3 | Phnom Penh | Kambodscha.
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Warum sollten Sie TS11 wählen?
Location.
Adresse: Straße 113, BKK3 (bei Straße 390).
In der Nähe der Anlage:
Time Castle 11 (TS 11)
Architekturkonzept
Time Castle 11 (TS 11) ist ein zeitgenössischer architektonischer Akzent von BKK3. Der Turm kombiniert strenge Geometrie und weiche Form. Die Fassade ist in Form eines "zweiten Leders" mit runden Lochelementen unterschiedlicher Durchmesser ausgeführt:
Exklusive Rooftop Zone Time Castle
Für Bewohner, ein einzigartiges Dachgebiet mit:
Wohnungstypen (7–39 Etagen) in Time Castle 11 (TS 11)
Funktionslayouts mit einem optimalen Verhältnis von Wohnfläche (Net) und Gesamtfläche (Gross):
1 Schlafzimmer:
2 Schlafzimmer:
2 Bett: 75 m2 (Gross) | 56 m2 (Net) - komfortables Format für Familien oder Langzeitmiete für Expats.
Time Castle 11 Investment Attraction (TS 11)
Zahlungsbedingungen: bequeme Installation
Flexibler Zahlungsplan ermöglicht es Ihnen, die Last bequem zu verteilen, bis die Konstruktion abgeschlossen ist:
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Time Castle 11 (TS 11) ist eine Balance zwischen Preis, Lage und Status. Die perfekte Wahl zum Leben und Investieren im Herzen der Hauptstadt.
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