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Häuser in Krems an der Donau, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Gneixendorf, Österreich
Haus 5 zimmer
Gneixendorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 492 m²
Zum Verkauf gelangt diese Liegenschaft im malerischen Zentrum von Gneixendorf (Krems). Das b…
$274,983
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