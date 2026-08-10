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Wohnimmobilien in Krems an der Donau, Österreich

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2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Gneixendorf, Österreich
Haus 5 zimmer
Gneixendorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 492 m²
Zum Verkauf gelangt diese Liegenschaft im malerischen Zentrum von Gneixendorf (Krems). Das b…
$276,246
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Wohnung 3 zimmer in Krems an der Donau, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Krems an der Donau, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 942 m²
Beschreibung Herzlich Willkommen in Ihrem neuen Zushause! Diese wunderschöne Altbauwohnung …
$543,246
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