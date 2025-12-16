Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Mödling
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Mödling, Österreich

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Mödling, Österreich
Haus 5 zimmer
Mödling, Österreich
Zimmer 5
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
The villa was completely renovated Double doors and high bright rooms give the house Authent…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Mödling, Österreich
Haus 4 zimmer
Mödling, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses freistehende, voll unterkellerte Einfamilienhaus wurde in Massivbauweise mit Sattel- …
$876,469
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen