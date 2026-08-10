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Villen in Baden, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Baden, Österreich
Villa
Baden, Österreich
Fläche 429 m²
Diese hervorragende Villa, die 2003-2004 auf höchste Qualitätsstandards gebaut wurde, befind…
$3,41M
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