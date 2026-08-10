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Wohnimmobilien in Burgenland, Österreich

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Wohnung in Stadtschlaining, Österreich
Wohnung
Stadtschlaining, Österreich
Fläche 224 876 m²
Anbindung zur Golf,-und Thermenregion Bad Tatsmannsdorf: 10 Autominuten Anbindung zur Golf-…
$8,30M
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Bungalow 2 zimmer in Neusiedl am See, Österreich
Bungalow 2 zimmer
Neusiedl am See, Österreich
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Lebe wie im Urlaub – direkt am Ufer des Sees. Im renommierten Yachthafen von Segelhafen Wes…
$634,228
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Wohnung in Bad Sauerbrunn, Österreich
Wohnung
Bad Sauerbrunn, Österreich
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 770 m²
Bad Sauerbrunn ist ein traditionsreicher Kurort, der nicht nur durch seine Heilquellen und V…
$1,73M
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