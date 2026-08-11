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Wohnimmobilien in Bezirk St. Pölten, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Pressbaum, Österreich
Haus 5 zimmer
Pressbaum, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 502 m²
Ein großes Ziegelmassivhaus mit voll ausgebautem Walmdach kommt zum Verkauf. Zwei Garagen un…
$806,778
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Immobilienangaben in Bezirk St. Pölten, Österreich

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