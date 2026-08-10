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Wohnimmobilien in Bezirk Gänserndorf, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Markgrafneusiedl, Österreich
Haus 6 zimmer
Markgrafneusiedl, Österreich
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 430 m²
📍 Siedlung Baumgarten, 2282 Markgrafneusiedl Die Siedlung Baumgarten liegt im Gemeindegebie…
$2,65M
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