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Wohnimmobilien in Bezirk Bruck an der Leitha, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 7 zimmer in Schwechat, Österreich
Wohnung 7 zimmer
Schwechat, Österreich
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 452 m²
Zum Verkauf gelangt eine ca. 145m² große Neubauwohnung in der Sendnergasse in 2320 Schwechat…
$403,924
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Immobilienangaben in Bezirk Bruck an der Leitha, Österreich

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