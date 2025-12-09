  1. Realting.com
Grinchenko Real Estate

Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
;
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2022
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Über die Agentur

Unsere Immobilienagentur bietet nur jene Eigenschaften, die wir selbst für uns selbst wählen oder unseren Liebsten empfehlen würden. Kundenvertrauen ist unsere oberste Priorität. Wir persönlich inspizieren jedes Anwesen und beschreiben ehrlich alle seine Eigenschaften, sowohl Vor- als auch mögliche Nachteile.

Wir arbeiten seit langem in Albanien und kennen das Land, seine Regionen, Besonderheiten, Rechtsvorschriften und Immobilien. Wir übernehmen keine Eigenschaften mit Problemen, fragwürdigen Dokumenten oder in schlechtem Zustand. Das Prinzip ist einfach: Ein ehrlicher Ansatz ist für jeden von Vorteil.

Wir begleiten unsere Kunden auf allen Stufen – von der Auswahl und dem Kauf bis zur Unterstützung bei Reparaturen und Möbelauswahl. Das Ziel ist es, die Schlüssel zur Immobilie zu erhalten, die Ihnen passt und sich in Albanien wohlfühlt.

Warum Kunden uns wählen:

mehr als 70 verfügbare Eigenschaften;

über 100 zufriedene Kunden;

etwa 3.000 Teilnehmer;

99% positive Bewertungen.

Unsere Arbeit geht nicht um einmalige Deals, sondern langfristige Beziehungen. Die Hauptbelohnung ist, wenn ein Kunde ein geeignetes Haus oder Wohnung bekommt und mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Unser Motto: "Es lohnt sich, ehrlich zu sein."

Dienstleistungen

Wohnungen am Meer und Immobilienauswahl

Vollständige rechtliche Transaktionsunterstützung

Hilfe bei Bankkonten und Wohnsitz

Investitionen in Immobilien

Vermögensverwaltung nach Kauf

Wir arbeiten nur mit verifizierten Eigenschaften und folgen einem transparenten und kundenorientierten Ansatz.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 04:11
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Albanien
Evgeny Che
Evgeny Che
17 immobilienobjekte
