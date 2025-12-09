Grinchenko Real Estate

Über die Agentur

Unsere Immobilienagentur bietet nur jene Eigenschaften, die wir selbst für uns selbst wählen oder unseren Liebsten empfehlen würden. Kundenvertrauen ist unsere oberste Priorität. Wir persönlich inspizieren jedes Anwesen und beschreiben ehrlich alle seine Eigenschaften, sowohl Vor- als auch mögliche Nachteile.

Wir arbeiten seit langem in Albanien und kennen das Land, seine Regionen, Besonderheiten, Rechtsvorschriften und Immobilien. Wir übernehmen keine Eigenschaften mit Problemen, fragwürdigen Dokumenten oder in schlechtem Zustand. Das Prinzip ist einfach: Ein ehrlicher Ansatz ist für jeden von Vorteil.

Wir begleiten unsere Kunden auf allen Stufen – von der Auswahl und dem Kauf bis zur Unterstützung bei Reparaturen und Möbelauswahl. Das Ziel ist es, die Schlüssel zur Immobilie zu erhalten, die Ihnen passt und sich in Albanien wohlfühlt.

Warum Kunden uns wählen:

mehr als 70 verfügbare Eigenschaften;

über 100 zufriedene Kunden;

etwa 3.000 Teilnehmer;

99% positive Bewertungen.

Unsere Arbeit geht nicht um einmalige Deals, sondern langfristige Beziehungen. Die Hauptbelohnung ist, wenn ein Kunde ein geeignetes Haus oder Wohnung bekommt und mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Unser Motto: "Es lohnt sich, ehrlich zu sein."