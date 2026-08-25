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Häuser in Kenia

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Nairobi County
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11 immobilienobjekte total found
Haus 16 zimmer in Ukunda, Kenia
Haus 16 zimmer
Ukunda, Kenia
Zimmer 16
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 440 m²
Eine seltene Gelegenheit, zwei wunderschön eingerichtete Villen im privaten Papaya Garden (N…
$589 283
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Bungalow 3 zimmer in Mwingi North, Kenia
Bungalow 3 zimmer
Mwingi North, Kenia
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Wir präsentieren einen neuen Bungalow in der Stadt Torrevieja in der Wohngegend von Los Alto…
$341 203
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Haus 9 zimmer in Nairobi, Kenia
Haus 9 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 4 047 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf in BOGANI, KAREN 5 Schlafzimmer ensuite + DSQ 2stöckige moderne Des…
$539 344
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus in OloosirkonSholinke ward, Kenia
Reihenhaus
OloosirkonSholinke ward, Kenia
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 460 m²
Kenpipe Gardens 3 & 4 Schlafzimmer Maisonetten-jetzt Verkauf WICHTIGE DETAILS Komplett freis…
$105 000
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Reihenhaus 7 zimmer in Nairobi, Kenia
Reihenhaus 7 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 2 023 m²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16M
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Haus 5 zimmer in Biashara ward, Kenia
Haus 5 zimmer
Biashara ward, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Bedrooms Bungalow house for sale in Ruiru Kimbo - newly constructed (sold as is) This p…
$46 992
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 zimmer in Nairobi, Kenia
Villa 6 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 023 m²
Etagenzahl 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20M
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Haus 9 zimmer in Nairobi, Kenia
Haus 9 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung In der obersten Etage   - 1 Hauptschlafzimmer ensuite + weitere 2 Schlafzimm…
$192 831
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Bungalow in Oloolua ward, Kenia
Bungalow
Oloolua ward, Kenia
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Das Hotel liegt in Ngong, Upper Matasia, und 10 Minuten ’ Fahrt von der Stadt Ngong.Die Unte…
$2 428
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Bungalow 16 zimmer in Nairobi, Kenia
Bungalow 16 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 16
Schlafräume 10
Fläche 16 187 m²
Etagenzahl 1
DETAILSUnrivaled Luxury erleben: Eigenes Wohnobjekt in Karen Bereiten Sie sich darauf vor, …
$1,34M
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Reihenhaus 5 zimmer in Nairobi, Kenia
Reihenhaus 5 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 023 m²
Etagenzahl 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396 825
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