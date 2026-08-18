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Wohnungen in Kenia

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kamiti Corner, Kenia
Wohnung
Kamiti Corner, Kenia
$63,691
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 3 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$148,700
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Wohnung 4 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 4 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$248,500
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Studio 1 zimmer in Tatu City, Kenia
Studio 1 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$54,800
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Wohnung in Nairobi, Kenia
Wohnung
Nairobi, Kenia
$61,375
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 1 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 1 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$94,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 6 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 6 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/1
DETAILSKileleshwa 3-Zimmer-Apartment in Wakamu Entdecken Sie die perfekte Wohn- und Investi…
$106,397
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Wohnung 5 zimmer in Ndenderu ward, Kenia
Wohnung 5 zimmer
Ndenderu ward, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 11
Das Projekt umfasst eine Fläche von 1 Hektar, eine Gesamtbaufläche von 32.609   Quadratmeter…
$57,810
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Wohnung 10 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 10 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 023 m²
Stockwerk 16
Warum in 3408   BELVA investieren?? 3408   BELVA   ist eine Signaturkollektion von Luxusa…
$330,000
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Wohnung 5 zimmer in Nairobi, Kenia
Wohnung 5 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Beschreibung &stier; Luxusapartments mit 2/3 Schlafzimmern. &stier; Hauptschlafzimmer ensuit…
$92,252
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Eigenschaftstypen in Kenia

3 Zimmer

Immobilienangaben in Kenia

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