It.Is Realty

Georgien,
;
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2025
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Русский, עִברִית
Webseite
itisrealty.com/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Wir sind eine in Georgien ansässige Immobilienagentur, die wie ein Investor denkt und als Ihr engagierter Partner auf dem Markt fungiert.
In Tbilisi und Batumi sind wir spezialisiert auf die Beschaffung von profitablen Wohn- und Gewerbeimmobilien, Grundstücken für Hotel- und Glamping-Entwicklung und hochauflösenden Investitionen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.


Dienstleistungen

— Immobilien (nichtkommerzielle)
— Investitionswohnungen & Einheiten
— Gewerbeimmobilien
— Entwicklungsland
— End-to-End-Transaktionsunterstützung

Agenturen in der Nähe
PRO Silver
Geo Estate
Georgien, Tiflis
Año de fundación de la compañía 2018
Neue Gebäude 87 Wohnimmobilien 657 Langfristige Vermietung 14
Geo Estate — ist eine Immobilienagentur, die 2018 in Batumi gegründet wurde. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Investitionen in Luxusimmobilien mit höherer Rentabilität. Wir bieten unseren Kunden in jeder Phase des Geschäfts persönliche und umfassende fachkundige Unterstützung sowie rech…
Geos
Georgien, Tiflis
Wohnimmobilien 81 Gewerbeimmobilien 15 Langfristige Vermietung 160 Kurzfristige Vermietung 1 Grundstücke 24
Die Immobilienagentur “ GEOS ” ist ein baltisches Unternehmen mit operativer Erfahrung auf dem europäischen Markt . Wir schützen die Interessen unserer Kunden und achten maximal auf ihre Bedürfnisse. Wir bieten Unterstützung sowohl beim Kauf und Verkauf von Transaktionen der Immobilien in Ge…
Ia Makharadze
Georgien, Tiflis
Año de fundación de la compañía 2012
Gewerbeimmobilien 20 Grundstücke 14
Die Firma MBG Group wurde 2015 gegründet. Es ist eine lange und schwierige Möglichkeit, seinen richtigen Platz in einem wettbewerbsfähigen Umfeld zu nehmen und zu einem der erfolgreichsten Beispiele in seinem Bereich zu werden. Das Unternehmen erneuert sich ständig, eng nach dem Immobilienma…
Tbilhouse
Georgien, Tiflis
Año de fundación de la compañía 2015
Wohnimmobilien 4
Unsere Firma Tbilhouse ist seit 2015 auf dem Markt und seit 1998 unter einem anderen Namen. Unser Profil Buy-Sell-Rent. jedes Immobilien
basidon
Georgien, Batumi
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 4
Mehr als 15 Jahre Erfahrung, Beratung und ein komplettes Paket von Immobiliendienstleistungen
