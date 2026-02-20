It.Is Realty

Wir sind eine in Georgien ansässige Immobilienagentur, die wie ein Investor denkt und als Ihr engagierter Partner auf dem Markt fungiert.
In Tbilisi und Batumi sind wir spezialisiert auf die Beschaffung von profitablen Wohn- und Gewerbeimmobilien, Grundstücken für Hotel- und Glamping-Entwicklung und hochauflösenden Investitionen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.
— Immobilien (nichtkommerzielle)
— Investitionswohnungen & Einheiten
— Gewerbeimmobilien
— Entwicklungsland
— End-to-End-Transaktionsunterstützung