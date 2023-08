Beschreibung des Unternehmens

Internationales Immobilienbüro GOLD BUSINESS KAZAKHSTAN ist seit 16 Jahren auf dem Immobilienmarkt tätig.

Wir arbeiten in voller Übereinstimmung mit dem NATIONAL STANDARD DER REPUBLIK KAZAKHSTAN: ECHTE STAATSDIENSTLEISTUNGEN IM REAL ESTATE MARKET.



Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Verkauf von Gewerbeimmobilien und gewerblichen Mietverträgen, zum Verkauf stehenden Geschäften, Grundstücken, Villen und Wohnungen in Kasachstan und im Ausland. Die täglich aktualisierte Datenbank bietet Hunderte von Immobilien für verschiedene Marktsegmente, einschließlich der exklusiven. Auf Wunsch der Verkäufer werden die meisten Immobilien nicht zum öffentlichen Verkauf angeboten, sodass die Informationen darüber nur im Büro der Agentur erhältlich sind.



- eine breite Palette qualifizierter Dienstleistungen,

- persönlicher Ansatz für Kunden,

- Transaktionsrechtsdienstleistungen,

- Vertraulichkeit und Achtung der Interessen des Kunden,

- Unsere Effizienz und unser Know-how bieten die günstigsten Voraussetzungen, um Ihre Ziele zu erreichen!



Die Agentur beschäftigt professionelle und äußerst erfahrene Makler. Alle sind auf den Verkauf und die Unterstützung von Immobilien- und Geschäftstransaktionen spezialisiert. Wir arbeiten mit Anwälten, Gutachtern, Wirtschaftsprüfern und Notaren zusammen.



Der Leiter des Unternehmens ist Spezialist für internationale Immobilien, Absolvent der Universität des Internationalen Immobilienverbandes FIABCI ( Paris, Frankreich ). Er ist Direktor der Kasachstan Academy of Real Estate, regionales Mitglied des Rates der United Association of Realtors in Kasachstan und Leiter des Regionalbüros von UARK.