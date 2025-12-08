DMR Inmobiliaria

Wir sind ein südamerikanisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Lima, Peru. Wir sind spezialisiert auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Wir arbeiten mit mehreren peruanischen und ausländischen Treuhandfonds zusammen und beraten sie bei ihren Investitionen in der Region. Wir sind das Tor zur südamerikanischen Region für ausländische Immobilieninvestoren und bieten eine sichere Plattform, mit der sie ihre Investitionen auf informierte Weise tätigen können. Unsere sorgfältige Arbeit ermöglicht es uns, unseren Kunden einen A1-Service zu bieten, von der ersten Marktanalyse bis zum Abschluss einer strukturierten Investitionsverhandlung in Immobilien.