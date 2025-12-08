DMR Inmobiliaria

  1. Realting.com
Peru, Lurin
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
1993
Auf der Plattform
4 jahre 8 Monate
Sprachen
English, Español
Über die Agentur

Wir sind ein südamerikanisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Lima, Peru. Wir sind spezialisiert auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Wir arbeiten mit mehreren peruanischen und ausländischen Treuhandfonds zusammen und beraten sie bei ihren Investitionen in der Region. Wir sind das Tor zur südamerikanischen Region für ausländische Immobilieninvestoren und bieten eine sichere Plattform, mit der sie ihre Investitionen auf informierte Weise tätigen können. Unsere sorgfältige Arbeit ermöglicht es uns, unseren Kunden einen A1-Service zu bieten, von der ersten Marktanalyse bis zum Abschluss einer strukturierten Investitionsverhandlung in Immobilien.

Dienstleistungen
  1. Immobilienkauf / Verkauf / Vermietung Beratung
  2. Immobilienbuchhaltung, Rechts- und Steuerberatung
  3. Marktanalyse und Forschung
  4. Erstellung von Anlageportfolios
  5. Management
  6. Bewertung
  7. Due Diligence
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 22:09
(UTC-5:00, America/Lima)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Peru
Fernando Mascaró
1 immobilienobjekt
