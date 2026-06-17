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Долгосрочная аренда вилл в Йемене

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Hejer as Sayer District, Йемен
Вилла 6 комнат
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 6
Площадь 161 м²
$5,669
в месяц
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