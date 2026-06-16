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Долгосрочная аренда офисов в Хадрамауте, Йемен

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2 объекта найдено
Офис 660 м² в Ad Daleah District, Йемен
Офис 660 м²
Ad Daleah District, Йемен
Площадь 660 м²
Мы особенно рады предложить вам интересные и недорогие офисные и складские помещения в отлич…
$371
в месяц
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Офис 73 м² в Ad Daleah District, Йемен
Офис 73 м²
Ad Daleah District, Йемен
Площадь 73 м²
В аренду предлагаются недорогие офисные помещения в бизнес-парке «Гуннерсдорф». Бизнес-парк…
$557
в месяц
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