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Жилье в Ahwar District, Йемен

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Ahwar District, Йемен
Вилла 8 комнат
Ahwar District, Йемен
Число комнат 8
Площадь 507 м²
Количество этажей 3
Уникальность объекта: Шале было построено в 2020 году по канадской экологической технологи…
$3,84 млн
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Параметры недвижимости в Ahwar District, Йемен

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