Что такое плавучий дом

Плавучий дом или хаусбо́т (от англ. houseboat) — судно или любой другой плавучий объект, сконструированные для эксплуатации в качестве жилого помещения . Передвигаться плавучий дом может по рекам, морским заливам, озерам, лиманам. Высота волн при этом должна быть не выше 1,2 м, скорость ветра — не более 15 м/с. Среднее время автономного хода плавучего дома составляет от 3 дней до 2 недель.

Виды плавучих домов

Есть подвиды хаусботов, не имеющие мотора за ненадобностью, так как большую часть времени они пришвартованы, подведены к берегу и/или закреплены возле него. Такие плавучие дома подключаются к электросетям и водоснабжению с «большой земли».

В качестве альтернативы существует множество хаусботов с мощными лодочными моторами. Они, как правило, оборудованы автономными системами энергоснабжения, а потому могут уходить в длительные круизы.

Такой вариант жилья набрал большую популярность, существуют целые поселки с группами жилых комплексов с мостками и дорожками между хаусботами, а также между этими поселками и берегом. Как правило, в таких плавучих жилых комплексах есть все удобства:

свое водоснабжение,

канализация,

телефонная связь,

интернет-подключение,

электричество.

Конструкция и нюансы использования плавучих домов

Вместо фундамента у хаусботов имеется плавучая платформа-понтон, которая может быть изготовлена из дерева, железобетона, полиэтилена, стеклопластика или комбинации этих материалов.

Варианты со стальными и алюминиевыми корпусами в некоторых странах используются обычно для так называемых плавучих дач. Эти материалы подходят только для сезонной эксплуатации, так как в холодное время года их нужно поднимать из воды на хранение и техосмотра.

Хаусботы с корпусами из бетона (а также в отдельных случаях из полиэтилена и стеклопластика) не нуждаются в подъеме из воды на зиму, так как не боятся деформации из-за образования ледяной корки на воде. Поэтому такие плавучие дома можно использовать круглый год. Планировка может быть одно- и многокорпусной, обычно это катамараны и тримараны.

По наличию мотора такие дома делятся на самоходные и несамоходные. Двигатели могут быть навесными, стационарными, дизельными или бензиновыми. Стационарные моторы оборудуют угловыми колонками. Также плавучие дома могут иметь подруливающее оборудование на корме и носу.