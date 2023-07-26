Купить недвижимость в Бахрейн

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Квартира 1 спальня
Манама, Бахрейн
1
1
64 м²
investment opportunity never to be missed For sale an elegant apartment in a privil…
€ 110,300
Квартира 2 спальни
Манама, Бахрейн
2
2
121 м²
For sale an elegant apartment in a prime location opposite City Center Mall - Seef…
€ 300,000
Квартира 1 спальня
Манама, Бахрейн
1
1
40 м²
Amazing investment opportunity!!! For sale rented apartment in a prime location in…
€ 84,070
Квартира 2 спальни
Манама, Бахрейн
2
2
114 м²
A very attractive offer for a two-bedroom rental apartment. For sale an eleg…
€ 188,000
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Все публикации
26.07.2023
Бахрейн запустит «платиновый» ВНЖ. Что это такое и кто сможет получить?
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