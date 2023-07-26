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Купить недвижимость в Бахрейн

Бахрейн

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Квартира 1 спальня в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
 investment opportunity never to be missed For sale an elegant apartment in a privil…
€ 110,300
Квартира 2 спальни в Манама, Бахрейн
Квартира 2 спальни
Манама, Бахрейн
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
For sale an elegant apartment in a prime location   opposite City Center Mall - Seef…
€ 300,000
Квартира 1 спальня в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
  Amazing investment opportunity!!! For sale rented apartment in a prime location in…
€ 84,070
Квартира 2 спальни в Манама, Бахрейн
Квартира 2 спальни
Манама, Бахрейн
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
A very attractive offer for a two-bedroom rental apartment.    For sale an eleg…
€ 188,000
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Бахрейн запустит «платиновый» ВНЖ. Что это такое и кто сможет получить?
26.07.2023
Бахрейн запустит «платиновый» ВНЖ. Что это такое и кто сможет получить?