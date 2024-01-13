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Таунхаусы во Вьетнаме

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фыоктхуан, Вьетнам
Таунхаус 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фыоктхуан, Вьетнам
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Меблированная резиденция в жилом комплексе IXORA HO TRAM BY FUSION! С панорамным видом на пл…
€450,965
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости во Вьетнаме

с видом на море
недорогая
элитная
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