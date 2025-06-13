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Квартиры в Thuan An, Вьетнам

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Thuan An, Вьетнам
Квартира 1 комната
Thuan An, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 30/40
Уникальная возможность для инвесторов:Проект в Тхуанане (провинция Биньзыонг) - это флагман …
$92,500
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Thuan An, Вьетнам

с бассейном
Недорогая
Элитная
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