Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Вьетнам
  3. Чт дык
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Чт дык, Вьетнам

однокомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Хошимин, Вьетнам
Квартира 1 комната
Хошимин, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 21/39
Гранд-парк Vinhomes - это лучший район с самым высоким ростом населения и спросом на аренду.…
$98,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Хошимин, Вьетнам
Квартира 1 комната
Хошимин, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 13/30
Премиальный комплекс с самой большой в городе 3D-зеленой архитектурой: 24 небесных сада, 17 …
$168,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Хошимин, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Хошимин, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 10/39
Вас ждёт уникальное сочетание безупречного сервиса, архитектурного совершенства и мощного бр…
$240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чт дык, Вьетнам

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти