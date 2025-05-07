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Квартиры-студии в Phu Quoc, Вьетнам

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Phu Quoc, Вьетнам
Студия 1 комната
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 14/30
Нeдвижимость нa o.Фукуок - в райском меcте! C уникальными условиями пoкупки и управлeнием ме…
$77,000
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Студия 1 комната в Phu Quoc, Вьетнам
Студия 1 комната
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 15/27
🏝 MEYPEARL HARMONY — апартаменты на острове, который меняется на глазах. В сердце нового кур…
$77,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Phu Quoc, Вьетнам

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