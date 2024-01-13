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Квартиры в Ханой, Вьетнам

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ханой, Вьетнам
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ханой, Вьетнам
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 31/35
Апартаменты в готовом комплексе с доходностью до 15%.BRG The Diamond Residence спроектирован…
€186,693
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DDA Real Estate
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Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ханой, Вьетнам
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ханой, Вьетнам
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 34/35
Апартаменты в готовом комплексе с доходностью до 15%.BRG The Diamond Residence спроектирован…
€359,264
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ханой, Вьетнам
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ханой, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 33/35
Апартаменты в готовом комплексе с доходностью до 15%.BRG The Diamond Residence спроектирован…
€260,182
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ханой, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
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