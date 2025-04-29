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Квартиры в Биньзыонге, Вьетнам

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Биньзыонг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Биньзыонг, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 6/3
🔑Квартира под ключ в рассрочку на 30 месяцев 🔥Огромный запрос на аренду недвижимости в го…
$75,700
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Биньзыонге, Вьетнам

с бассейном
Недорогая
Элитная
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