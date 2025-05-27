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Дома в Роча, Уругвай

1 объект найдено
Дом 5 спален в Роча, Уругвай
Дом 5 спален
Роча, Уругвай
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Захватывающая резиденция на пляже Сан-Антонио, Роша, где нет ничего между домом и океаном, к…
$1,70 млн
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Параметры недвижимости в Роча, Уругвай

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