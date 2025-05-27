Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Уругвай
  3. Канелонес
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Канелонес, Уругвай

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Cuchilla Alta, Уругвай
Дом 2 спальни
Cuchilla Alta, Уругвай
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Семейный бутик сельскохозяйственного производства, посвященный производству оливковых масел …
$275,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Канелонес, Уругвай

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти