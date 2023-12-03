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Квартиры-студии в Manhattan Community Board 1, США

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 37
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
€881,334
в месяц
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Параметры недвижимости в Manhattan Community Board 1, США

недорогая
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