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Квартиры в Западный Мидленд, Великобритания

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бирмингем, Великобритания
Квартира 1 спальня
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя возрожденный исторический стекольный завод, который теперь предлагает совр…
$341,830
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в самом сердце Восточного Лондона, Bow предлагает бесшовное сочетание современ…
$435,036
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Параметры недвижимости в Западный Мидленд, Великобритания

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