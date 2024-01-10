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Жильё в Lahbab, ОАЭ

2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Lahbab, ОАЭ
Коттедж 3 комнаты
Lahbab, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
The Valley Nara comes as the 2nd phase of a large townhouse community by Emaar, developed i…
€505,995
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Коттедж 4 комнаты в Lahbab, ОАЭ
Коттедж 4 комнаты
Lahbab, ОАЭ
Число комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
The Valley Nara comes as the 2nd phase of a large townhouse community by Emaar, developed i…
€641,749
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