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Кондо с видом на море в ОАЭ

Дубай
8
Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 35/35
Разграниченный вид воды | P.Plan | Идеальные инвестицииВолны Sobha Hartland, расположенные в…
€592,606

Параметры недвижимости в ОАЭ

недорогая
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