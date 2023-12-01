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Коммерческая недвижимость в Ренийская городская община, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Ренийская городская община, Украина
Коммерческая
Ренийская городская община, Украина
2200 га, Одесская область, Ренийский р-н. Продаются корпоративные права преприятия. Текщие…
€908,120
в месяц
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Коммерческая в Ренийская городская община, Украина
Коммерческая
Ренийская городская община, Украина
Комплекс - Терминал «Д» - состоит из складских купольных складов для напольного хранения сып…
€779,699
в месяц
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