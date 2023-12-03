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Коммерческая недвижимость в Овидиопольский поселковый совет, Украина

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнат в Овидиополь, Украина
Коммерческая 8 комнат
Овидиополь, Украина
Комнаты 8
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящее здание, общая площадь - 181 кв.м. Территориально расположено на ул.Одесская,…
€12,853
в месяц
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