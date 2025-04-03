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Квартиры в Луцкий район, Украина

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Луцк, Украина
Квартира 3 спальни
Луцк, Украина
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Новый комплекс комфорт-класса, построенный в 2021 году расположен в центральной части курорт…
$651,217
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