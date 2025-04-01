Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Termal
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Termal, Турция

Дуплекс Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 5 комнат в Алания, Турция
Квартира 5 комнат
Алания, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
В продаже шикарный садовый дуплекс 4+1 с мебелью и техникой, площадью 170 м2. Теплый п…
$341,233
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 14/16
$104,073
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/15
$80,512
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
$1,62 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 2 комнаты
Инжекум, Турция
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/9
$152,857
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 3 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на лес и город в Стамбуле, Кягытхане Предлагаемые на продажу квартиры распо…
$360,504
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Проект Taksim Utopia, в котором сохранились следы сельджукской и османской архитектуры, прив…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
ЦенаКвартира, 1+1, 90m², €169,000Добро пожаловать в лучший пляжный опыт проживания в Махмутл…
$183,074
Оставить заявку
Квартира в Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 комнат
Niluefer, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 5/5
Квартиры с крытой парковкой в ​​Бурсе, Нилюфер Район Хасанага – один из самых быстроразвиваю…
$187,059
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Представляем вашему вниманию новый, роскошный, не похожий на другие проекты жилой комплекс н…
$127,506
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Termal, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов