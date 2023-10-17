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Турция
Земельные участки
Sekerhane Mahallesi
Земельные участки в Sekerhane Mahallesi, Турция
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118 объектов найдено
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 050 м²
1/1
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
€374,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
5 780 м²
1/1
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
€3,04 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 219 м²
1/1
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
€1,12 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
2 180 м²
1/1
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
€1,66 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 114 м²
1/1
Просторный участок земли для постройки здания в живописном районе на холме в ТепеРайон: Анта…
€415,500
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 176 м²
1/1
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 200 м²
1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€692,400
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
3 000 м²
1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
3 126 м²
1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,68 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1/1
Земельный участок на продажу Район: Анталья, Аланья, ЕшилёзУЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 6 СОТОК В РАЙО…
€176,500
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
609 м²
1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 290 м²
1/1
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
€715,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
542 м²
1/1
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
€308,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы
Аланья, Турция
250 м²
1/1
Земля в горной местности с электричеством и водой поблизости в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Ал…
€198,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
163 м²
1/1
Прекрасный земельный участок под строительствоРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояни…
€1,38 млн
Рекомендовать
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1
Отличнй участок на холмеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Участок с жилым …
€627,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 301 м²
1/1
Земля под строительство в ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 4000Земля с 2,…
€550,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
5 000 м²
1/1
Большой участок в Тепе под застройкуРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Учас…
€3,36 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 059 м²
1/1
Зкмельный участок с виллой в БекташРайон: Анталья, Аланья, БекташУчасток с 2,5 этажной старо…
€770,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
1 041 м²
1/1
Земельный участок с отличным видомРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояние до моря: 1…
€1,16 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 085 м²
1/1
Шикарный Земельный участок в DemirtaşРайон: Анталья, Аланья, ДемирташЭто очень красивое мест…
€81,500
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
553 м²
1/1
Перспективный Земельный участок в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакНаходиться на пер…
€275,000
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
9 927 м²
1/1
Земельный участок в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаПродается поле от владельца, под…
€86,900
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
3 916 м²
1/1
Земельный участок под строительство отеля на морском берегу в КонаклиРайон: Анталья, Аланья,…
€2,86 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
13 500 м²
1/1
Продается Остров Мечты. Уникальный земельный участок с островом и с коммерческой площадью в …
€15,74 млн
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Земельные участки
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1
Земельный участок с садом из авокадо в ГазипашаРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаВсем деревьям…
€25,800
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Земельные участки
Аланья, Турция
1 500 м²
1/1
Земля для жилого комплекса в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 2…
€1,10 млн
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Земельные участки
Аланья, Турция
1 745 м²
1/1
Земельный участок в перспективном районе АвсалларРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние …
€1,21 млн
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Земельные участки
Аланья, Турция
9 300 м²
1/1
Перспективный земельный участок на берегу моря в PAYALLAR Район: Анталья, Аланья, ПаялларРас…
€8,69 млн
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Земельные участки с Dlya dolgosrochnogo VNZh
Аланья, Турция
1 790 м²
1/1
Земельный участок для постройки жилого комплекса в зоне для ВНЖРайон: Анталья, Аланья, Авсал…
€1,32 млн
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