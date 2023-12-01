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Коммерческая недвижимость в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Офис 2 комнаты с kabel sat tv, с dv verkabelung, с teekueche в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Офис 2 комнаты с kabel sat tv, с dv verkabelung, с teekueche
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 11 967 м²
€326,850
в месяц
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