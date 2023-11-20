Pasakoey, Турция

от €385,632

В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями. Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Транспорт Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин Автовокзал - 1 мин Шоссе E80 - 2 минуты Мост FSM - 30 минут Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут Торговые центры рядом ТЦ Rings - 10 мин пешком ТЦ Атлас Парк - 10 мин ТЦ Виапорт - 10 минут на машине Учебные заведения Okyanus Koleji через дорогу Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта Университет Малтепе Университет Йедитепе Университет Мармара Больницы рядом Аджибадем Санджактепе Больница Сайги Больница Эрсой Больница Дуньягоз