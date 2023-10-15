ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Mezitli
Жильё с видом на море в Mezitli, Турция
квартиры
225
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
2
89 м²
2/2
Апартаменты 1+1 в комплексе премиум класса в КонаклыРайон: Анталья, Аланья, КонаклыРасстояни…
€274,841
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
3
120 м²
6/6
Квартира 2+1 с мебелью в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Вид на замок …
€155,038
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
3
3
110 м²
3/3
Роскошные Квартиры с Видом на Море на Склонах Таврских Гор в Оба, Алания Элитные квартиры ра…
€236,516
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4
268 м²
Новый ЖК класса люкс находится в экологичном месте Стамбула. Это район Бейкоз. Комплекс расп…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
6
400 м²
1/1
Прекрасная вилла 4+2 с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, БекташРасстояние до моря: 3000Ме…
€631,228
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
1
1
45 м²
1/11
новый комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в Эрдемли, район Каргипинари, на…
€40,467
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Алания, Турция
4
1
150 м²
2
Уютный комплекс в районе верхней Оба Представляем вашему вниманию уютный, компактный компле…
€369,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Алания, Турция
2
1
Представляем вашему вниманию новый строящийся комплекс, напрямую от застройщика, расположенн…
€90,661
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Авсаллар, Турция
2
1
105 м²
Представляем вашему вниманию новый строящийся комплекс, напрямую от застройщика, расположенн…
€125,617
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
2
1
1 127 м²
расположен в самом центре города в районе Сарай. Расстояние от здания до аэропорта Анталии (…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
3
90 м²
Новый жилой комплекс, завершение которого ожидается в 2023 году, расположен в районе Кючюкче…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa
Yaylali, Турция
1
1
60 м²
Проект находится в районе Кестель города Алания. Расположен в 100 метрах от берега Средиземн…
€246,208
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Mezitli, Турция
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL