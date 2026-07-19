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Виллы у моря в Кемере, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы рядом с повседневной инфраструктурой в Текирове, Кемер, Анталия Виллы распол…
$1,26 млн
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