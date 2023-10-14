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Виллы с видом на горы в Кемер, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в 200 Метрах от Пляжа в Кемере, Анталия Виллы расположены в Кемере – одном и…
€890,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошная Отдельная Вилла с Видом на Горы Рядом с Морем в Кемере Кемер – один из самых попул…
€650,000

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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