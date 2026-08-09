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Виллы с видом на горы в Кемере, Турция

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8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Чамьюве, Кемер Чамьюва, расположенный в …
$516,936
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Новая отдельная вилла класса люкс в Анталии, Кемер, Чамьюва Эта роскошная вилла расположена …
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошные отдельные виллы в Кемере с видом на горы Вилла находится в одном из самых популярн…
$762,036
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с частным бассейном в 300 м от моря в Кемере, Анталия Эта новая двухэтажная …
$685,155
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с собственным бассейном в Кемере — готова к заселению Представьте утро …
$411,598
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Агентство
INEST HOMES
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями в престижном районе Кемера, Анталия Кемер — одно из самых попу…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы рядом с повседневной инфраструктурой в Текирове, Кемер, Анталия Виллы распол…
$1,26 млн
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Вилла 7 комнат в Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Роскошная отдельностоящая вилла с 6 спальнями в Кемере, Анталия Эта великолепная отдельная в…
$1,92 млн
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