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Жильё с видом на горы в Кемер, Турция

дома
21
10 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Beycik, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Beycik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Город: Кемер Район: Чамьюва  Комнат: 3+1  Санузел: 1  Балкон: 1  Площадь: 270  Дата сд…
€109,800
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в 200 Метрах от Пляжа в Кемере, Анталия Виллы расположены в Кемере – одном и…
€890,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдвоенная Двухэтажная Вилла с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Арсланбуджаке, Кемер С…
€365,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая Квартира с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Кемере Предлагаемая на продажу квар…
€193,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошная Отдельная Вилла с Видом на Горы Рядом с Морем в Кемере Кемер – один из самых попул…
€650,000
Дом 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом в Кемер, Турция
Дом 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Welcome home with this spacious villa where you will be surrounded by nature and mountain vi…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы в Кемер, Турция
Дом 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Возможность приобрести красивую виллу для продажи в Анталии, отличном жилом районе, с четырь…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы в Кемер, Турция
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
We offer you the house of your dreams with the villa for sale in Antalya !  The project, whi…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кемер, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кемер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Чем больше вы проводите время, тем больше вы влюбитесь в эту великолепную виллу для продажи …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с садом, с видом на горы, с видом на город в Кемер, Турция
Квартира 2 спальни с садом, с видом на горы, с видом на город
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Apartments for sale in Kemer, Prestigious investment properties are concentrated in this res…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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